Coronavirus, il bollettino del 13 luglio: 110.168 nuovi casi e 106 morti nelle ultime 24 ore

110.168 nuovi casi e 106 morti nelle ultime 24 ore: sono questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 13 luglio, sulla situazione della pandemia di coronavirus in Italia. Il tasso si assesta al 26,8%, in lieve aumento rispetto al 26% di martedì.

I numeri della pandemia

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 410.435 tamponi, in calo rispetto ai 550.706 di martedì. Sono invece 388 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a martedì. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.826, rispetto a martedì 102 in più.

Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.391.890, rispetto a martedì 41.409 in più. In totale sono 19.778.911 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.496. I Dimessi e i guariti sono 18.217.525, con un incremento di 70.076.

Sileri: “In autunno nessuna restrizione”

“È un errore attendere il vaccino aggiornato. Oggi, i vaccini, sebbene creati sul virus originario, funzionano molto bene contro la forma grave della malattia, anche contro la variante Omicron e le sue sotto-varianti. A quello dobbiamo tendere: a evitare terapia intensiva e ospedale”. Queste le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di Radio Capital sulla 4/a dose.

Per il prossimo autunno “non è prevista nessuna misura restrittiva”, ha aggiunto Sileri che si è espresso anche contro l’uso delle mascherine a scuola: “Penso che sotto una certa età non serva”, ha detto.