Crolla ponticello, scolaresca delle elementari intrappolata in mezzo al torrente: pompieri li salvano

Una scolaresca di Meduno in provincia di Pordenone, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile, ha chiesto aiuto ai Vigili del fuoco. Durante una gita scolastica, i bambini sono rimasti bloccati su una lingua di terra che si trova in mezzo al torrente Cellina. I pompieri hanno raggiunto i 15 bambini tra i 6 e i 7 anni e i 4 educatori e li hanno soccorsi. Una delle maestre ha poi spiegato l’accaduto. Mentre stavano per passare su un ponticello in cemento, questo ha ceduto. Il gruppo è quindi rimasto bloccato su una lingua di terra in mezzo al fiume senza avere una via per rientrare in sicurezza. I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto ed hanno usato un gommone da rafting con cui hanno trasportato i bambini e gli educatori sulla sponda del fiume. Fortunatamente nessuno è caduto in acqua.