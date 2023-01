Da due anni in lista per un trapianto: alla fine il cuore non ha retto. Gabriele muore a 15 anni

Gabriele si era trasferito insieme ai suoi genitori dal Salento a Bagnolo in Piano. Aspettava il trapianto da due anni, ma quel cuore non è arrivato in tempo e le ultime complicazioni sorte lo hanno portato via.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 18 Gennaio 2023 - 13:36