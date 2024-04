Dimessa dall’ospedale la donna alla guida del suv che ha ucciso i due carabinieri: è accusata di omicidio stradale

Il luogo dell’incidente in cui hanno perso la vita i due carabinieri FOTO ANSA

E’ stata dimessa dall’ospedale di Oliveto Citra (Salerno), Nancy Liliano, la 31enne accusata di omicidio stradale per aver provocato, sabato sera, l’incidente nel quale sono morti due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto dell’arma Francesco Ferraro, di 27 anni e nel quale sono anche rimasti feriti il maresciallo Paolo Volpe e un uomo di 75 anni. La giovane era ricoverata in ospedale insieme ad un’amica 18enne, con lei nel Suv Range Rover al momento dello schianto. La donna è stata trovata positiva ad alcol e cocaina ma non arriva ancora nessuna ufficialità sui risultati dei test tossicologici di secondo livello che la donna ha compiuto.