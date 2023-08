Un distributore di carburanti di Montesilvano, provincia di Pescara, non esponeva il cartello con il prezzo medio. La Guardia di Finanza ha multato il titolare con 4 mila euro.

Distributore non espone cartello prezzi medi: titolare multato di 4 mila euro

La sanzione amministrativa è stata applicata per non aver rispettato l’obbligo, entrato in vigore dal primo agosto, di esporre il prezzo medio regionale del carburante. Violazioni anche sull’omessa comunicazione dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’obbligo di esporre quotidianamente il prezzo medio regionale dei carburanti è stato introdotto dopo i recenti rincari. Lo scopo è di regolarizzare l’instabilità dei prezzi dei prodotti energetici.

La misura serve a garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti ed il consumo consapevole e informato da parte degli automobilisti che hanno un valido strumento per valutare facilmente la convenienza del distributore.

Il distributore ha anche omesso la comunicazione dei prezzi al ministero. La Guardia di Finanza, in una nota spiega che “l’attività ispettiva condotta è il frutto dell’intensificazione del controllo economico del territorio nel periodo estivo (…). Importante in questa direzione è la collaborazione attiva dei cittadini, che hanno a disposizione, 24 ore al giorno e sette giorni su sette, il numero di pubblica utilità 117, per dialogare direttamente con la sala operativa del comando provinciale di Pescara e segnalare eventuali irregolarità e abusi”.

Ancora rialzi nei carburanti

Vengono intanto segnalati nuovi rialzi sui prezzi del diesel. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri, domenica 6 agosto, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,937 euro/litro (1,933 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,930 e 1,949 euro/litro (no logo 1,922). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,816 euro/litro (rispetto a 1,799), con le compagnie tra 1,810 e 1,827 euro/litro (no logo 1,801).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,070 euro/litro (2,065 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,009 e 2,142 euro/litro (no logo 1,974). La media del diesel servito è 1,950 euro/litro (contro 1,932), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,892 e 2,020 euro/litro (no logo 1,853). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,712 e 0,731 euro/litro (no logo 0,693). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,397 e 1,485 (no logo 1,400).

