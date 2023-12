Una donna di 76 anni è stata travolta e uccisa da un furgone pirata la mattina di oggi, mercoledì 13 dicembre, a Pavia. L’investimento è avvenuto verso le 7 nel quartiere Pavia Est, davanti a una farmacia.

Donna di 76 anni travolta e uccisa da un furgone a Pavia

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Nonostante le cure dei medici, non c’è stato nulla da fare: la 76enne è morta in ospedale, a causa delle gravissime ferite riportate.

L’autista non si era fermato: si è poi consegnato

L’autista del furgone, che non si era fermato per soccorrere l’anziana, si è poi consegnato alla Polizia locale. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nella zona dell’investimento si sono registrate lunghe code, e soltanto dopo ore il traffico sta tornando alla normalità.

Forse dovresti anche sapere che…