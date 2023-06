Ancora due morti sul lavoro nella giornata di venerdì 30 giugno 2023. A Rosarno, in Calabria, un operaio è precipitato da un ponteggio edile, mentre in Sicilia, ad Augusta, un 59enne è caduto da un mezzo durante un’operazione di carico e scarico.

Cade da un ponteggio a Rosarno, morto un 38enne

La prima vittima è un cittadino romeno di 38 anni, da diverso tempo residente nella Piana di Gioia Tauro alle dipendenze di una impresa edile impegnata in alcuni lavori di ristrutturazione in un edificio di via Nazionale a Rosarno.

L’uomo stava lavorando su un ponteggio quando, per cause ancora da accertare, è precipitato a terra ed è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell’accaduto. Il pm di turno della Procura di Palmi ha disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima.

Cade da un mezzo ad Augusta, morto un 56enne

L’altro incidente mortale è avvenuto all’interno di un’azienda nella zona industriale di Augusta (Siracusa). La vittima è un 59enne, originario di Catania, impegnato, secondo i primi riscontri, in un’operazione di carico e scarico di sabbia da un mezzo all’interno dell’azienda.

Sembra che l’operaio, per cause da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio per poi finire a terra. Nell’impatto avrebbe sbattuto la testa. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta delegando le indagini ai carabinieri.

