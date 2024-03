Due ragazze ferite con un coltello mentre ballavano in una discoteca a Roma

Sabato due ragazze sono state ferite in una discoteca, l’Opus Club, in zona Flaminio a Roma. Le giovani hanno riferito di essere state colpite con un oggetto appuntito, probabilmente un coltello, mentre ballavano in pista. Un taglio sulla gamba per una ragazza, una “puncicata” al gluteo per l’altra. Il locale, raccontano le cronache, aveva appena riaperto dopo una chiusura di 8 giorni scattata con provvedimento del questore per alcuni episodi di risse e aggressioni. Le giovani dopo l’aggressione sono state portate in ospedale e non sono in gravi condizioni.

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Villa Glori che hanno raccolto in via preliminare le testimonianze delle ragazze e degli amici con cui stavano trascorrendo la serata. Un’amica delle due avrebbe confermato sulla pista da ballo la presenza di due uomini, giovani e vestiti bene, ma con un atteggiamento sospetto: pochi i dettagli per l’identificazione a disposizione degli investigatori, che però hanno già richiesto i filmati delle telecamere del locale e della zona circostante. I due sospettati – di cui uno, in base alla descrizione, indossava una giacca elegante scura – potrebbero essere stati immortalati nei video di sorveglianza mentre si allontanavano dal locale. Da accertare anche la tipologia di arma, un coltello o forse un taglierino, utilizzato per l’aggressione.