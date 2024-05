E’ morto Vincenzo Fiorillo, l’anziano 91enne spinto con violenza davanti ad un bar in via Santa Maria di Costantinopoli, a Napoli, da un tedesco incensurato 25enne senza fissa dimora, all’inizio di maggio. La vittima, padre del titolare del bar, era sull’uscio della porta: cadde a terra procurandosi una emorragia cerebrale e per questo venne trasferita in codice rosso nell’ospedale Cardarelli. Il clochard è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza e lesioni gravissime, reato che adesso sarà riqualificato in omicidio. Un gesto, il suo, senza alcun apparente motivo. Prima della violenta aggressione infatti, l’anziano signore aveva offerto al giovane anche da mangiare invitandolo poi con gentilezza ad allontanarsi dai tavolini occupati dai clienti.