Elicottero precipita in Canada, due italiani morti. Tra le vittime l’erede della Sportler

Nell’incidente con l’elicottero in Canada, sono morti due italiani. Si tratta di Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, 29anni, figlio di Georg, fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler, e Andreas junior Widmann, 35 anni, imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket. Facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia.

L’incidente in elicottero in Canada

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 gennaio, verso le 16 locali (l’una di notte in Italia), l’elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi in via di accertamento. Il gruppo si trovava a bordo del velivolo della Northern Escape Heli-Skiing, una compagnia che offre pacchetti vacanze che prevedono anche questo tipo di voli: si raggiunge con l’elicottero un’area impervia per poi sciare sulla neve fresca. Ad un certo punto, per cause in fase di accertamento, l’elicottero sarebbe precipitato schiantandosi al suolo. Oltre ai due italiani, la terza vittima è il pilota dell’elicottero, un uomo del posto. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo versano in gravi condizioni. I servizi sanitari hanno dichiarato di essere stati informati dell’incidente intorno alle 16:15 locali e che i paramedici sono stati inviati sul posto con tre ambulanze aeree e cinque ambulanze a terra. I quattro pazienti gravemente feriti sono stati portati al Mills Memorial Hospital di Terrace.

Chi sono i feriti

Tra i feriti il fratello di Heiner, Jakob Oberrauch, 34 anni, amministratore delegato di Sportler, e Johannes Peer, 34 anni, cognato dei due fratelli e direttore finanziario dello stesso gruppo di articoli sportivi. Versa in gravi condizioni Emilio Zierock, 35 anni, della nota cantina vinicola Foradori.

Forse dovresti anche sapere che…