Esplode bombola a gas, operaio cade dalla scala e muore sul colpo

Blitz dice

Insulti razzisti a un arbitro di colore, “colpevole” di aver fischiato un calcio di rigore: dagli spalti qualcuno gli ha urlato cose come “nero di m…” e tanto altro. Così l’arbitro non ci ha pensato su due volte, si è messo il fischietto in tasca e se n’è andato. Si sente spesso dire che l’Italia […]