Esplosione in fabbrica di fuochi di artificio a Roccarainola, morto un operaio

Un operaio è morto nell’esplosione in una fabbrica di fuochi di artificio a Roccarainola, in provincia di Napoli. La deflagrazione, avvenuta intorno alle ore 10:30 di questa mattina, 6 luglio, sarebbe stata preceduta da un fortissimo boato avvertito in diversi comuni circostanti.

Esplosione in fabbrica di fuochi di artificio a Roccarainola

Una enorme colonna di fumo grigio si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. L’esplosione sarebbe avvenuta nella frazione di Gargani, un località abbastanza distante dal centro abitato di Roccarainola. Esplosione tanto potente da mandare in frantumi i vetri delle abitazioni circostanti. Ad andare a fuoco sarebbe stata la fabbrica Fireworks Lieto, una società leader nel settore, che opera in tutto il mondo, anche a Disneyland Paris.

Morto un operaio

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco, con squadre dei pompieri e ambulanze. Non è ancora chiaro il motivo della deflagrazione, né se ci siano dei feriti. Ma si teme la possibilità che ci siano delle vittime. E’ stato trovato il corpo senza vita di un operaio della fabbrica. Si tratta di un uomo di 51 anni, che finora era stato indicato come disperso. A breve saranno sul posto gli artificieri del Comando Provinciale di Napoli. L’area non è ancora in sicurezza.

