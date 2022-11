Esplosione in cisterna acque reflue: due persone ferite a Visco (Udine)

Due persone sono rimaste ferite nell’ esplosione di una cisterna che conteneva acque reflue e una modica quantità di idrocarburi di superficie. L’incidente sul lavoro è accaduto alle 13.30 a Visco (Udine). La Centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto ambulanza, automedica e l’equipe dell’elicottero sanitario.

Le prime notizie

Secondo quanto si apprende, le due persone coinvolte nell’esplosione avrebbero riportato unicamente traumi da sbalzamento minori e ustioni di secondo grado, con estensioni non preoccupanti per il decorso clinico. Sono stati accompagnati in Pronto soccorso. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito mentre le forze dell’ordine e gli ispettori dell’Azienda sanitaria dovranno accertare le cause dell’incidente.