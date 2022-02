Francesca Tardioli, ambascatrice d’Italia in Australia, era in ferie a Foligno, la sua città, quando nella serata di sabato 19 febbraio è morta precipitando dal terrazzo della sua abitazione

Tardioli, 56 anni, era sola in quel momento. A dare l’allarme e chiamare i soccorsi è stato un familiare che abita nello stesso palazzo. Per la donna non c’è stato nulla da fare. L’ambascaitrice era a Foligno (provincia di Perugia) da qualche giorno. A breve sarebbe dovuta tornare in Australia.

Francesca Tardioli cade dal terrazzo a Foligno e muore

“Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, Ambasciatrice d’Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari. La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane. Una grande diplomatica e servitrice dello Stato” il tweet del ministero degli Esteri in occasione della scomparsa della diplomatica.

“Appresa con grande dispiacere e profonda commozione la tragica notizia della morte della nostra illustre concittadina Francesca Tardioli, ambasciatrice d’Italia in Australia, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera Città di Foligno” ha dichiarato in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

Chi era Francesca Tardioli

Francesca Tardioli era nata a Foligno l’8 settembre 1965. Era ambasciatrice in Australia dal settembre del 2019. Laureata in Scienze Politiche all’Università di Perugia nel 1989, aveva conseguito un master in Relazioni Internazionali presso la Sioi di Roma.

Nel 1991 venne assegnata alla Direzione generale per l’Emigrazione e gli Affari Sociali dopo aver cominciato la carriera diplomatica. Qui, la Tardioli seguì tra l’altro il negoziato di adesione all’Accordo di Schengen. Dal 1992 prestò servizio all’Ambasciata d’Italia a Tirana e venne nominata console a Norimberga nel 1995.

Francesca Tardioli fu all’Ambasciata d’Italia a Riad a partire dal 1998. Nel 2004 venne assegnata alla Rappresentanza permanente presso la Nato a Bruxelles per seguire dossier relativi a operazioni, missioni e crisi. Nel 2016, presso le Nazioni unite venne nominata vice direttrice generale per gli Affari politici e di sicurezza e direttrice centrale.

“Sono orgogliosa e onorata di rappresentare l’Italia” disse Tardioli quando venne nominata rappresentante diplomatica in Australia. “Mi impegnerò a portare avanti – aggiunse – un partenariato a tutto campo tra i due Paesi amici, che condividono valori fondamentali, tradizioni democratiche e radici culturali in un mondo in continuo cambiamento”.