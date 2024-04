Frontale tra due auto sulla regionale: muore un ragazzo di 24 anni, gravissima una donna

A Lauco in provincia di Udine, in uno scontro mortale sulla regionale 355 ha perso la vita Thomas Del Linz, un ragazzo di 24 anni residente a Ovaro. L’incidente è avvenuto alle 7,10 di oggi, lunedì 22 aprile. Il giovane era alla guida di una Citroen Saxo e stava percorrendo la regionale in direzione di Tolmezzo. Al chilometro 4 + 100 avrebbe invaso la corsia opposta in una curva a sinistra. Sull’altra carreggiata stava arrivando una Ford Fiesta con al volante una donna di 68 anni. Tra le due auto c’è stato un forte impatto: l’auto condotta da Del Linz ha colpito l’altra vettura sia frontalmente che lateralmente. Il giovane è morto sul colpo.

La donna è sopravvissuta ed ora è ricoverata in gravissime condizioni. Dopo essere stata estratta dalle lamiere dell’auto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, la 68enne è stata intubata e trasportata in codice rosso in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La regionale 355 è rimasta chiusa per qualche ora per permettere di effettuare tutti i rilievi utili alla ricostruzione del drammatico incidente.