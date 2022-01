I funerali di David Sassoli, ex giornalista della Rai (vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009) ed ex Presidente del Parlamento europeo, si sono tenuti nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica a Roma.

David Sassoli verrà sepolto a Sutri

Al termine della cerimonia funebre, trasmessa anche in diretta tv su Rai 1, la salma di David Sassoli è stata tumulata nel cimitero di Sutri. Infatti l’ex Presidente del Parlamento europeo era molto legato a Sutri, passava sempre del tempo in questa città quando gli impegni istituzionali glielo permettevano.

Sposato e padre di due figli, Sassoli viveva a Roma ma, come detto, aveva anche una casa Sutri. Gli serviva per staccare la spina dal caos capitolino e dagli impegni lavorativi ed istituzionali. Sutri è un delizioso paese medievale della Tuscia, lungo la via Cassia. E’ localizzato una trentina di chilometri a nord della capitale. A Sutri, Sassoli coltivava due sue grandi passioni: quella per il giardinaggio e quella per le buone letture immerso nella natura.

La Rai ha intitolato lo studio del Tg1 a David Sassoli

Come detto, David Sassoli è stato un giornalista di punta della Rai. E’ stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. Così, la tv di Stato, ha deciso di trasmettere in diretta i suoi funerali e soprattutto ha deciso di intitolargli lo studio del Tg1.