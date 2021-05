Dopo la tragedia della funivia Stresa-Mottarone, in cui hanno perso la vita 14 persone, arrivano i post vergognosi e carichi di odio da parte di alcuni francesi. Un odio profondo quello dei francesi nei confronti degli italiani che un po’ c’è sempre stato e che è stato risvegliato dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision sabato sera. Una vittoria, proprio il giorno prima la tragedia della funivia, che i francesi hanno provato sin da subito a sporcare facendo uscire la storia della presunta cocaina, storia poi ritirata proprio dagli stessi francesi.

Funivia Mottarone, la vergogna social sugli italiani morti

Basta andare su Twitter e digitare “télephérique italie” per scoprire alcuni messaggi vergognosi contro gli italiani morti nell’incidente. “Dio è felice quando gli italiani muoiono”. “Dio ha ucciso 13 figli di puttana italiani oggi. Grazie Dio. Baci”. “Caduta la funivia a Stresa: una giusta punizione del karma dopo il cocainagate dei Maneskin all’Eurovision”. “Questo è il karma, ahahah”. “Gli italiani sono disoccupati”, scrive uno. L’altro risponde: “Si eliminano anche velocemente”.

“L’euforia dell’Eurovision distrutta dalla caduta di una funivia. Ballavano lì dopo la vittoria e così le corde di sono rotte. Ecco. La Francia ha dovuto lasciare la vittoria a una canzone vuota”. “La funivia è gestita dalla mafia?”. “Mi dispiace così tanto – scrive un ragazzo (uno do dei pochi) su Twitter -. Quelle persone non rappresentano la Francia. Sono felice per la vittoria dell’Italia quest’anno e spero di poter viaggiare lì per sostenere la Francia (o forse un altro Paese, chi lo sa ahah). Non hai rubato la tua vittoria, te lo sei meritato. Forza Italia”.