Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato questa mattina, lunedì 13 maggio al Quirinale i 29 attestati d’Onore di Alfiere della Repubblica ad altrettanti baby eroi: dagli angeli del fango a ragazzi che si sono resi protagonisti di azioni di solidarietà. Tra i giovani nominati dal presidente della Repubblica anche il 19 enne materano Alfonso Stigliani che, nel libro autobiografico “Un giorno mi dirai”, presentato lo scorso anno al salone del Libro di Torino, ha deciso di raccontare il periodo del Covid e di come gli sia servito per affrontare i suoi problemi di adolescente e per recuperare il difficile rapporto che aveva con il padre. Una vicenda struggente da cui emerge in tutta la sua potenza il valore dei rapporti famigliari e l’importanza di chiedere aiuto quando si è in difficoltà. Gli attestati consegnati da Mattarella valorizzano le azioni di volontariato , gli esempi di cittadinanza attiva, così come le storie di ragazzi che hanno saputo trasformare la passione per la scrittura o per le scienze, in un “ ponte” per ridurre le disuguaglianze.

Ecco tutti i giovani Alfieri della solidarietà: