I ragazzini che per noia prendono a bastonate i gatti e gli uccelli

A Imperia un gruppo di ragazzini si è messo a “cacciare” qualunque animale incontra all’interno del parco urbano della città armato di bastoni. Una sorta di safari organizzato per noia. Non può avere altra spiegazione quello che sta accadendo nella città ligure, con giovani che non si fermano neanche davanti agli adulti che cercano, rimproverandoli, di interrompere questo gioco assurdo a discapito di poveri animali.

Il primo a segnalare quello che sta accadendo sui social è stato un animalista: “Attenzione. Ci sono dei ragazzini giovani verso sera, intorno alle 19/19.30 che armati di bastoni cercano di dare fastidio e fare male a gatti, topi, uccelli a qualsiasi cosa si muova. Due sere fa sono stati fermati mentre con un bastone davano la caccia a una gattina nera che si è riparata tra gli scogli. A quanto pare è per loro un divertimento non inusuale. A me è stato riportato da chi ha visto e li ha fermati. Io non abito a Imperia, ma chiedo ai vigili o ai carabinieri di farci un giro per evitare queste situazioni. Una volta saputo non puoi fare finta di non sapere”.

In passato, dei gatti erano stati molestati anche in prossimità dell’oasi faunistica. Qui dei ragazzini si divertivano a tirare sassi anche contro gli uccelli che sostavano alla foce dell’Impero.