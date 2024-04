Sabato scorso, al liceo Pietro Paolo Parzanese di Ariano Irpino, il padre di un’alunna ha aggredito con parole e minacce la professoressa che aveva osato mettere un “impreparato” sul registro di classe alla figlia che si era rifiutata di farsi interrogare. La professoressa si è sentita male ed è svenuta. E’ finita al pronto soccorso.

Non appena incassato il brutto voto, la ragazza aveva avvisato il padre con un messaggino. Padre che si è precipitato a scuola. Ha interrotto la lezione e preteso che la professoressa uscisse dall’aula. Quindi l’aggressione verbale. Non gli andava giù il brutto voto, non capiva non lo aveva messo anche alla compagna, la quale, sembra, avrebbe evitato l’interrogazione facendosi venire a prendere dalla madre.

Solidarietà dai colleghi alla professoressa. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze.