Un vasto incendio che si è sviluppato sulle montagne attorno all’aeroporto Falcone – Borsellino di Palermo è arrivato a lambire la zona perimetrale dello scalo che è stato chiuso al traffico fino alle 11. Squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Al momento 8 voli sono stati cancellati.

Incendi Palermo, fiamme lambiscono l’aeroporto. Chiuso lo scalo e alcuni svincoli dell’A29

Lo scalo per alcune ore è rimasto isolato anche via terra a causa della contemporanea chiusura degli svincoli della A29 Palermo – Mazara del Vallo a Villagrazia di Carini e Cinisi, che collegano l’autostrada all’aeroporto, ed anche dei collegamenti ferroviari con Palermo. Gli svincoli sono stati riaperti mentre i treni in questo momento sono ancora sospesi.

Gli incendi che da ore bruciano contrada Inserra a Palermo stanno minacciando l’ospedale Cervello. I vigili del fuoco sono impegnati dalla notte scorsa nelle operazioni di spegnimento. Lo conferma la Protezione civile.

Al momento non è stata disposta l’evacuazione dell’ospedale. La situazione sarebbe sotto controllo e l’attività ospedaliera sta continuando.

Palermo, numerosi blackout e zone senza acqua

Numerosi black out in città a causa delle alte temperature. Alcune famiglie sono senza corrente dal primo pomeriggio di ieri, come nella centrale via Agrigento. Nella serata, attorno alle 20, anche altre aree della città sono rimaste al buio: dalla via Messina Marine ad alcune strade della zona residenziale di viale Lazio. “Abbiamo chiamato l’Enel – raccontano i residenti – ma non ci danno alcuna spiegazione. Da ieri manca anche l’acqua. Abbiamo saputo che ci sono stati continui guasti ma non abbiamo notizia su quando tornerà la corrente”.