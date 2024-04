Un uomo di 35 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia, e l’automobilista che l’ha investito, risultato positivo all’alcoltest, è stato arrestato per omicidio stradale.

La vittima si chiamava Stefano Piergallini ed era residente a Salò (Brescia). Ieri sera si stava spostando sul suo motorino quando è stato investito dalla vettura che proveniva dal senso di marcia opposta. L’automobilista, di 28 anni, si trova ora ai domiciliari.