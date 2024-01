Sono stati attimi di paura quelli provati tra i fedeli presenti nel Duomo a Piacenza per la messa dello scorso 31 dicembre. Nel corso della funzione presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto, degli ignoti hanno lanciato un petardo all’interno della cattedrale e poi sono scappati.

Come immaginabile, il frastuono del petardo scoppiato ha creato panico e preoccupazione tra i presenti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Alle messa era presente anche un militare in borghese, che ha raggiunto l’ingresso, ma non c’era traccia degli artefici del gesto. Intanto sono partite le indagini.

Botti di Capodanno, il bilancio: morta una donna e 274 i feriti

Non ce l’ha fatta la donna di 45 anni che nella notte di Capodanno, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, sarebbe stata colpita alla testa da un proiettile vagante mentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione di Afragola, in via Plebiscito. Secondo il Dipartimento della pubblica sicurezza i feriti in tutta Italia sono 274 (di cui 12 dovuti all’uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d’artificio), il 52% in più rispetto ai 180 dello scorso anno. Ed è di più di 30 persone ferite – di cui tre minori – il primo bilancio dei botti esplosi tra Napoli e provincia.

