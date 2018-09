LANCIANO – Sono scattati i primi tre arresti per la brutale rapina avvenuta domenica a Lanciano. In manette sono finiti tre romeni, che stavano per scappare con l’auto usata per l’assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan. Avevano addosso circa 3.400 euro.

Sono stati ritrovati anche dei giubbini che secondo gli investigatori, consentirebbero di collegare i tre arrestati al profilo dei rapinatori ricercati.

Una massiccia operazione di carabinieri e polizia è tutt’ora in corso per arrestare altri presunti malviventi coinvolti nella rapina. Decine di uomini hanno circondato una palazzina in corso Roma nel cuore di Lanciano dove abita una famiglia di romeni che potrebbe avere un coinvolgimento nella vicenda. Al momento non si conosce se il numero dei banditi coinvolti nella violenta rapina ai danni dei coniugi Martelli siano superiori ai quattro banditi che le stesse vittime hanno visto entrare in casa.

La svolta è arrivata nella serata di martedì quando è stata registrata una testimonianza fondamentale. Quella di un uomo che sarebbe stato vittima della stessa banda nei mesi scorsi. ”Anche se ho visto solo occhi dietro un cappuccio e voci, tutto combacia: il capo forse è un pugliese, e gli altri sono dell’Est Europa”, ha detto agli investigatori il commerciante Massimiliano Delle Vigne che ha ricordato il pestaggio subito nella sua villa a Santa Maria Imbaro, alle porte di Lanciano. Brutali analogie con l’assalto fatto al chirurgo Carlo Martelli e sua moglie Niva Bazzan, mutilata all’orecchio destro.

Stesse spaventose modalità confermate anche dal commerciante Domenico Iezzi che in un’altra rapina è stato mutilato col taglio di un dito: “Uno aveva l’accento pugliese”, ha detto.