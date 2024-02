L’uomo che picchia l’ex compagna e prova a strangolarla con una sciarpa

In una occasione l’ha colpita al volto per strada davanti al figlio minore, un’altra volta le ha stretto la sciarpa al collo talmente forte da farla quasi soffocare e le ha coperto il volto con un cuscino. Sono alcuni degli episodi che hanno portato all’emissione di una misura cautelare di divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, per un 33enne italiano. L’uomo è indagato per atti persecutori ai danni della ex compagna di 44 anni. Il provvedimento, emesso dal Gip di Bologna, è stato eseguito dai carabinieri di Altedo in provincia di Bologna. Gli atteggiamenti aggressivi e persecutori, a quanto pare, erano dovuti al fatto che l’uomo non accettava la fine della loro relazione.