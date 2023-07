Maltempo al Nord Italia, maxi grandinate tra Lombardia ed Emilia

Grandinate dalla Lombardia all’Emilia, con chicchi più grandi delle arance, raffiche di vento e sottopassi e strade cittadine trasformati in torrenti. Da ieri, in alcune aree del Nord, il clima ha creato paura come fra Cernusco sul Naviglio e Gessate, nel Milanese, dove si è abbattuto un tornado la cui entità è ancora da stabilire, si calcola anche in base ai danni. Al Centro-Sud, invece, Caronte non molla la presa e molte città boccheggiano con temperature vicine o superiori ai 40 gradi.

Nubifragio vicino a Cremona, maxi-grandinata e blackout

Vento e grandine, con chicchi grandi come palline da tennis. Poi decine di alberi sradicati e crollati sulle auto, allagamenti, cartelli divelti, blackout, vento a 80 chilometri all’ora, decine di vetture danneggiate, centri abitati irraggiungibili proprio a causa dalle piante cadute sulle strade. I residenti hanno parlato di 40 minuti da incubo, fra l’1.30 e le 2.10 della notte scorsa nell’Alto Cremasco, in provincia di Cremona. Dieci i paesi colpiti. Vigili del fuoco e Protezione civile hanno lavorato al massimo degli organici, con i sindaci dei comuni coinvolti in prima linea.

Pesanti i danni alle strutture e all’agricoltura.

Grandinate in Emilia, danni alle auto

Una violenta grandinata si è abbattuta sulla fascia pedemontana del parmense colpendo in particolare i comuni di Felino e Sala Baganza e, in parte, le frazioni del comune di Parma, Panocchia, Carignano e Corcagnano.

Prima un forte vento e poi chicchi grandi come cubetti di ghiaccio. Non si segnalano al momento comunque danni ingenti, se non alle auto in sosta.

Anche nella Bassa reggiana ci sono stati interventi dei vigili del fuoco per le grandinate e il vento e un’albero è finito su un’auto con all’interno persone, a Reggiolo, ma senza feriti. Danni segnalati anche nella Bassa Modenese, in particolare a Mirandola.

Anche a Bologna il centro della città è stato colpito da una forte grandinata, con chicchi grandi come noci che fanno suonare gli allarmi delle auto in sosta. Danni e disagi sono stati segnalati in provincia, nella zona di Zola Predosa, Anzola Emilia, Valsamoggia e verso il Ferrarese.

Al Nord previsti ancora temporali, al Sud caldo estremo

Intanto secondo le previsioni, anche oggi al Nord, potrebbero arrivare temporali. Soprattutto in Lombardia, dove è stata prorogata di 24 ore l’allerta arancione. Al Centro-Sud saranno 18 le città da bollino rosso nel weekend: da Roma a Palermo passando per Pescara, Napoli e Reggio Calabria.