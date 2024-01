Mamma va al cinema e le fanno pagare il biglietto intero anche per il figlio neonato

Una mamma di 36 anni, di Serina in Val Brembana, sabato scorso ha deciso di tornare al cinema. Non si aspettava però di dover pagare un biglietto (intero, 9 euro) anche per il figlio di appena 40 giorni.

La vicenda

Come ha raccontato a Valbrembanaweb.com, ha scelto un cinema di Stezzano, in provincia di Bergamo. Ci è andata con tre amici, uno dei quali si è premurato di comprare quattro biglietti. Arrivati all’ingresso della sala, però, l’addetto ha chiesto il biglietto anche per il piccolino: “Alla fine abbiamo dovuto pagare, biglietto intero, nove euro, nonostante le nostre lamentele”, è lo sfogo della mamma. Che aggiunge: “Andrea è stato tranquillissimo, ha dormito in braccio a me”. Senza, quindi, “occupare alcun posto al cinema”.

