Mamma si getta da un viadotto alto 90 metri insieme al figlio di 4 anni, tragedia in Trentino

Una mamma di 41 anni, Veronica Amistadi, e suo figlio di 4, sono morti dopo essere precipitati per quasi 90 metri dal viadotto di Mostizzolo in Trentino. I loro corpi sono stati recuperati ieri mattina, 21 maggio, nelle acque del torrente Noce, località Mostizzolo di Cles, sotto il ponte noto alle cronache per i suicidi. A dare l’allarme, intorno all’una della notte tra sabato e domenica, erano stati alcuni automobilisti di passaggio che avevano notato un’auto abbandonata sul ponte: le porte erano aperte e all’interno dell’abitacolo non c’era nessuno.

Mamma trovata morta col figlio di 4 anni dopo un volo nel vuoto dal viadotto

Immediato l’intervento dei carabinieri della compagnia di Cles che hanno subito dato l’allerta. Le operazioni di ricerca, scattate nella notte, hanno visto impegnati vigili del fuoco volontari di Malè, Cis e Taio, uomini del soccorso alpino, personale sanitario, gruppo speleologico e un elicottero. Solo alle prime luci dell’alba è stato possibile individuare i due corpi senza vita, trovati a poca distanza l’uno dall’altra dal greto del torrente Noce. Si ipotizza che la donna si sia gettata con il figlio in un gesto estremo di disperazione. È probabile che la donna si sia buttata dal viadotto di Mostizzolo, dopo aver abbandonato l’auto. Ora sulla dinamica della tragedia familiare e sulle sue cause stanno indagando i carabinieri di Cles.

La tragedia

“Un gesto veramente senza spiegazione” ha dichiarato il primo cittadino di Sella Giudicarie che conosceva bene la vittima e la sua famiglia. “Era una persona che faceva del bene, impegnata nel volontariato. Il suo è un gesto che non mi spiego, la conoscevo benissimo. L’ho vista qui domenica scorsa con il suo bambino. Quando i carabinieri mi hanno chiamato questa mattina dicendomi il nome, non ho pensato che potesse essere lei, lo escludevo completamente” ha aggiunto infatti il Sindaco Franco Bazzoli, sentito dalla Rai.

“Stiamo parlando di una ragazza solare, era arrivata professionalmente in alto ed era riuscita a raggiungere importanti obiettivi” ha sottolineato ancora il primo cittadino. Veronica Amistadi si era trasferita da tempo a Trento e, dopo aver conseguito una laurea in Economia del Commercio, era diventata una professionista apprezzata con numerose esperienze alle spalle, anche a livello internazionale, nel campo del marketing e della comunicazione. Anche la sua famiglia è molto conosciuta in Trentino dove ha una piccola azienda ed è attiva nel sociale. Secondo le prime notizie la 41enne stava attraversando un periodo di crisi dopo la fine del rapporto con il compagno e padre del bimbo.

