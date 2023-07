Mangia la multa dopo essere stata sanzionata per aver parcheggiato in divieto di sosta

Mangia una multa dopo essere stata sanzionata. E’ quanto avvenuto, con protagonista una donna di 32 anni, a Centocelle, quartiere di Roma est.

Mangia la multa e inveisce contro i vigili

La donna, sanzionata da due agenti in borghese per aver parcheggiato la sua auto in divieto di sosta nel quartiere di Centocelle, quando ha visto i due vigili che le avevano affisso la multa sul parabrezza, si è scagliata contro di loro insultandoli. Poi la 32enne ha prima strappato il verbale e, dopo esserselo messo in bocca, ha cominciato a masticarlo.

I due agenti non hanno potuto fare altro che denunciare la protagonista per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici.

