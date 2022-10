Mascherine, medici chiedono che restino obbligatorie negli ospedali

“Bene il ritorno alla normalità, ma negli ospedali si mantenga l’obbligo delle mascherine anche per evitare inutili fraintendimenti con i cittadini. Sulle mascherine chiediamo regole certe e uniformi”. A dirlo è il presidente degli Ordini dei medici Filippo Anelli. Che prosegue: “Uscire dalla fase dell’emergenza non significa abbassare la guardia”.

I medici chiedono che resti l’obbligo di mascherine negli ospedali

È vero che, anche se l’obbligo decadesse, rileva, “i direttori sanitari potrebbero ugualmente decidere di mantenere la prescrizione ma la preoccupazione è che, non essendoci più una regola nazionale, i cittadini siano disorientati e si sentano in diritto di contestare le disposizioni”.

Le nuove norme potrebbero essere adottate presto

L’abolizione di uno degli ultimi obblighi decisi durante l’emergenza Covid, è stato annunciato dal neo ministro della Salute Orazio Schillaci in un comunicato. Previste anche norme che consentiranno il reintegro in servizio del personale sanitario che non si è vaccinato ed anche il passaggio, da giornaliero a settimanale, della pubblicazione del bollettino con i dati Covid.

Il ministro spiega che a valutare se tenere o no le mascherine siano per gli operatori sanitaria siano”le direzioni sanitarie (…) sulla base dei rischi, reparto per reparto, a tutela dei fragili”.

