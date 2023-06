Una maxi rissa che ha coinvolto circa sessanta persone è scoppiata nel pomeriggio di lunedì 19 giugno a Milano, in via Faa di Bruno. Le violenze sono scaturite per un litigio. Coinvolte per lo più persone di etnia rom originarie dell’Est Europa. La lite è scoppiata per un’auto in sosta anche se per gli inquirenti è stato solo un pretesto per chiarire vecchie ruggini tra famiglie rivali.

Maxi rissa a Milano, 6 feriti

I feriti sono in tutto sei, anche con armi da taglio. Il litigio che ha scatenato la rissa intorno alle 18.45 è scoppiato per un’auto parcheggiata davanti al cortile di accesso di un edificio. Tra i feriti, solo una persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tutti hanno riportato ferite da taglio. I partecipanti alla rissa si sono affrontati prevalentemente con bottiglie di vetro rotte e bastoni.

Intervengono 50 Carabinieri anche in tenuta antisommossa

Davanti al civico 5 di via Emilio Faa’ di Bruno sono intervenuti circa cinquanta Carabinieri, anche con un battaglione antisommossa. La strada è stata chiusa tra piazzale Cuoco e piazza Insubria. Dopo la rissa, sull’asfalto sono rimasti pezzi di vetro, legno e ferro. Sono le “armi” usate dalle persone durante la rissa.

