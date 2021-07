Medico a corteo contro il Green Pass, “no vax” lo insultano perché si è vaccinato. Il medico è intervenuto per spiegare e portare elementi scienza ma è stato accolto con fischi ed insulti dai “no vax”. Infatti, la maggioranza delle persone contrarie al Green Pass fa parte anche dello schieramento “no vax”. Ci sono anche persone vaccinate che non guardano di buon occhio il Green Pass ma sono decisamente la minoranza.

Medico interviene a corteo contro Green Pass per spiegare l’importanza del vaccino anti Covid e viene ripagato con fischi ed insulti

Le dichiarazioni di Luigi Garavelli, primario di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Novara, sono riportate dall’Ansa:

“Non ho partecipato alla manifestazione di sabato, sono solo intervenuto, su richiesta di una conoscente, per fornire spiegazioni. E quando ho detto che ero vaccinato, e come me mia moglie e i miei suoceri, e che ritengo la vaccinazione uno dei tanti strumenti fondamentali alla lotta al Covid, sono stato subissato da fischi e insulti”.

Medico a manifestazione ‘no pass’: “Ho portato elementi della comunità scientifica”

Lo afferma all’ANSA Luigi Garavelli, primario di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Novara, nella bufera per essere intervenuto alla manifestazione ‘no pass’ di sabato ad Alessandria.