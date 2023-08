Meteo agosto. Siamo entrati nell’ultima decade del mese e le temperature sono altissime. L’anticiclone africano sta dando il meglio di sé anche se non è così intenso come a luglio. Il gran caldo però, a quanto pare ha le ore contate. Stiamo infatti per passare dal calore estremo a‍ un clima molto instabile e temporalesco dovuto all’arrivo sull’Italia del ciclone Poppea.

Meteo, a fine agosto arriva il ciclone Poppea e cambia tutto

Con l’inizio della nuova settimana, le temperature sono cresciute in tutta l’Italia, ⁢dal Nord al Sud,‍ senza esclusioni. Nel Nord e nel medio Alto Tirreno, con picchi fino a 40 gradi in Val Padania, fa più caldo che nel resto del Paese. Nelle aree interne e al centro-sud siamo invece intorno ai 36-37 gradi. L’anticiclone nordafricano che porta con sé caldo e afa che ci farà dormire male, dovrebbe‌ dominare almeno fino al prossimo weekend.

Verso la fine della prossima settimana arriverà Poppea che porterà fresco dal nord dell’Atlantico. L’anticiclone africano e il grande caldo verranno così spazzati via ed arriverà sull’Italia un’intensa ondata ‍di maltempo. Il finale di ‍agosto sarà dunque instabile instabile.

Meteo martedì 22 agosto

Il meteo di oggi, martedì 22 agosto. Tempo prevalentemente soleggiato, stabile e caldo. Nel pomeriggio locali e brevi temporali di calore sull’Appennino meridionale tra bassa Campania, Basilicata e Calabria, nelle zone interne della Sicilia ed anche sull’arco alpino se non in forma marginale.

Temperature oltre la norma con punte di 38-39 gradi su valle padana, regioni centrali tirreniche, Umbria, Campania e Sardegna. Localmente si toccheranno anche i 40 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 23

Situazione più o meno uguale: sole, tempo stabile e caldo intenso. Nubi cumuliformi attorno alle zone montuose nel pomeriggio, con la possibilità di isolati e brevi temporali di calore nelle Alpi, sull’Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: massime fino a 37 40 gradi sulla bassa val padana tra Lombardia ed Emilia. Stesse temperature nelle zone interne e tirreniche peninsulari, in Puglia e Sardegna. Minime all’alba in molti casi non inferiori a 24-25 gradi. Clima afoso soprattutto al Nord.

