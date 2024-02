Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che ci sarà un clima primaverile con temperature sopra la media del periodo e con punte anomale oltre i 20°C. Sono previste massime fino a 16 gradi anche a Milano, 18°C sia a Firenze sia a Roma, fino ed oltre i 20 gradi al Sud. Saranno giornate calde soprattutto di giorno mentre, complici i cieli sereni, il raffreddamento notturno sarà piuttosto accentuato: ecco che al mattino farà freddo mentre di giorno il termometro salirà in modo sensibile con una forte escursione termica diurna (differenza tra minima e massima). Il cielo sarà terso fino a venerdì, salvo nebbie in Val Padana, poi durante il weekend assisteremo al passaggio di qualche nota instabile, molto incerta: al momento prevediamo qualche nevicata sulle Alpi orientali sabato, poi dei locali, isolati brevi rovesci al Centro-Sud nella giornata di domenica, tipici della Primavera.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Giovedì 15. Al nord: sole e clima gradevole salvo nebbie in Val Padana. Al centro: soleggiato con massime oltre le medie del periodo. Al sud: bel tempo e mite con massime fino a 22 gradi. Venerdì 16. Al nord: sole e clima gradevole salvo nebbie in Val Padana. Al centro: nubi in aumento su Toscana, Umbria e Lazio costiero. Al sud: bel tempo e mite con massime fino a 23 gradi. Tendenza: veloci note instabili nel weekend dapprima al Nord-Est poi verso il Centro-Sud.