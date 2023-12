Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che il quadro atmosferico si prepara a subire l’ennesimo peggioramento che riporterà le piogge su molte regioni del nostro Paese. E, oltre alle piogge, anche la neve, come riportato da ilmeteo.it. Al momento, un timido respiro anticiclonico di matrice sub-tropicale mantiene un contesto atmosferico abbastanza tranquillo, a tratti anche molto mite per il periodo, soprattutto al Sud e su parte del Centro. Il flusso perturbato atlantico rimane confinato poco a Nord del nostro Paese, anche se marginalmente fa sentire la sua influenza sulle regioni settentrionali e su parte del comparto tirrenico.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Dopo questa fase di tempo tutto sommato stabile, da mercoledì 13 dicembre è atteso l’arrivo di un fronte d’aria fredda collegato a un vortice ciclonico che, dal Regno Unito, scenderà molto rapidamente in direzione dell’Italia. Per questa ragione, ci attendiamo un rapido peggioramento a partire dal Nord, dove già dalla mattinata alcune piogge interesseranno gran parte delle regioni.

Ci sarà anche spazio per qualche nevicata sull’arco alpino a quote superiori ai 1200 metri. Con il passare delle ore, la perturbazione si sposterà molto rapidamente verso levante e, nel pomeriggio, mentre al Nord migliorerà rapidamente, il brutto tempo si concentrerà Centro, specie tra Toscana, Umbria e Lazio. In serata, ci attendiamo l’arrivo di alcuni fenomeni anche sul comparto tirrenico meridionale.

Giorno per giorno

Attenzione poi a giovedì 14 dicembre, quando la perturbazione sarà seguita dall’ingresso di venti freddi di Maestrale sul lato tirrenico e da venti di Bora sul lato adriatico. Il quadro meteorologico risulterà molto instabile al Centro, specie sul distretto adriatico e su gran parte del Sud, dove l’aria fredda inizierà a provocare nevicate sui comparti appenninici a quote prossime ai 1400/1500 metri.

In seguito, da venerdì 15 dicembre, l’Italia continuerà ad essere sferzata da venti freddi nordorientali. Le temperature caleranno ovunque, mentre il maltempo continuerà a penalizzare il versante centrale adriatico, dove la neve potrebbe scendere fino a quote collinari. Si prevede tempo più asciutto e discretamente soleggiato, invece, sul resto del Paese, fatta eccezione per l’area più settentrionale della Sicilia, dove nubi irregolari potranno dar luogo a isolati piovaschi.

Forse dovresti anche sapere che…