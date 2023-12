Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che nel corso dell’imminente weekend registreremo un’atmosfera ancora dinamica sul fronte meteo-climatico. Passeremo infatti da un blitz gelido all’affermazione di un vasto anticiclone che avvolgerà l’intero territorio italiano entro l’inizio della prossima settimana. Attualmente, un vasto campo di alta pressione si estende dalla Penisola Iberica fino all’Europa Centrale. Come riporta Ilmeteo.it sul suo bordo orientale sta verificando un afflusso di correnti molto fredde, dirette verso il Mediterraneo e dunque anche verso l’Italia.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Ecco dunque che la giornata di sabato 16 dicembre sarà caratterizzata da forti venti di Tramontana, Grecale e Bora che non solo causeranno un drastico abbassamento delle temperature, ma potrebbero anche portare a fenomeni di instabilità atmosferica in alcune zone del versante centrale adriatico e al Sud, come per esempio sui rilievi abruzzesi, sulla Calabria ionica e sulla Sicilia settentrionale. Andrà prestata attenzione alla possibilità di nevicate, che potrebbero raggiungere le quote collinari sui rilievi abruzzesi. Tuttavia, va sottolineato che si tratterà di fenomeni piuttosto localizzati e di limitata entità. Sul resto del Paese, eccezion fatta per nubi irregolari al Sud, il sole sarà prevalente, seppur in un contesto climatico piuttosto freddo.

La giornata di domenica 17 dicembre segnerà invece l’inizio dell’espansione del campo anticiclonico: i venti freddi cominceranno lentamente ad attenuarsi e l’instabilità sulle regioni adriatiche e al Sud si ridurranno, fino a cessare quasi completamente, salvo sull’area più orientale della Sicilia dove potrebbe ancora persistere. Le temperature, tuttavia, rimarranno basse su gran parte del Paese, sia durante il giorno, sia durante la notte, soprattutto al Nord e nelle vallate interne del Centro, dove si prevedono valori di qualche grado sotto lo zero con estese gelate. Di giorno, il clima risulterà più gradevole sulle vallate alpine.

Forse dovresti anche sapere che…