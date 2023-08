Una donna di 28 anni è stata investita e uccisa da un autocarro mentre si trovava in bicicletta in viale Caldara nei pressi di piazza Medaglie d’Oro, in una zona del centro di Milano.

La donna investita e uccisa in bicicletta a Milano si trovava alla sinistra del camion utilizzato per il trasporto terra, il cui cassone era vuoto ed era nei pressi di un semaforo. La ricostruzione della vicenda è stata fatta dalla Polizia locale.

A condurlo un uomo di 54 anni che è stato portato all’ospedale Policlinico in stato di choc. Non sarebbe quindi un “angolo cieco” all’origine della tragedia: ovvero quel momento in cui il conducente di un mezzo pesante, svoltando a destra, è impossibilitato a vedere eventuali persone o biciclette a fianco del camion.

Si tratta tuttavia dell’ennesimo incidente del genere accaduto a Milano, il quinto dall’inizio dell’anno. Per questa ragione, dal 1 ottobre, a Milano non potranno più circolare i camion che non hanno i sensori per la rilevazione dell’angolo cieco nello specchietto. Lo ha stabilito a luglio la giunta comunale. Ma in questo caso, come detto, non si è trattato di un angolo cieco.

