Hanno preso in ostaggio gli impiegati della filiale Bpm di piazza Salgari a Milano dopo aver fatto un buco nel muro della pizzeria.

Milano, rapina alla Bpm di piazza Salgari

Hanno legato 7 dipendenti con delle fascette da elettricista lasciandone liberi due per farsi consegnare il denaro in cassa: 160mila euro. Il gruppo, di quattro persone, che ha detto ai dipendenti di essere armato, è riuscito a fuggire.

Questo lo scarno e nervoso comunicato Ansa, era poco prima di mezzogiorno, l’agenzia sembra alludere al concitato eppure chirurgico blitz alla banca.

All’arrivo della Polizia si erano già volatilizzati. Avevano cominciato presto, scavando un buco dentro Domino’s Pizza”, una volta una pizzeria, ora un locale chiuso. Che confina con la banca. Bisognava giusto fare spazio a un tunnel.

L’irruzione in filiale, la presa degli ostaggi, la consegna dei pacchi di banconote. La fuga. L’allarme in questura è arrivato alle 10. Le vittime hanno segnalato l’accento campano per uno dei rapinatori, gli altri tre son parsi siciliani all’orecchio.