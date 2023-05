Molesta una passeggera sul treno Milano-Chiasso. Lei lo riprende e pubblica il video: denunciato

Molesta una passeggera sul Treno Milano-Chiasso. Lei lo riprende e pubblica il video. La Polizia ferroviaria, visto il video, rintraccia l’uomo e lo denuncia.

Molesta una passeggera sul Treno Milano-Chiasso. Il video

Il video, girato da una passeggera, è stato postato sui social ed diventato virale. Si vede un uomo, a bordo di un treno regionale, che si avvicina a una ragazza seduta e la molesta pesantemente. Si sente qualcuno che lo invita ad andarsene e l’uomo, dopo qualche istante, lascia lo scompartimento.

Gli agenti della Polizia ferroviaria hanno indagato su quel video e hanno rintracciato il molestatore. Si tratta di un cittadino dello Sri Lanka di 25 anni che è stato denunciato per atti osceni. Il treno era il regionale tra Milano e Chiasso.

Fontana e i nuovi vigilantes in arrivo

Una decina di giorni fa il presidente della Regione Attilio Fontana aveva reso noto che “entro l’estate ci saranno 1.500 vigilantes sui treni delle Ferrovie dello Stato. Circa 400 opereranno in Lombardia grazie al piano del ministro Salvini”: “Governo e Regione Lombardia lavorano in sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini in ogni treno e in ogni stazione con tutti i mezzi possibili. Adesso – ha aggiunto – é il momento di portare i vigilantes anche nei treni delle Ferrovie Nord e su questo stiamo lavorando con il ministro Piantedosi”.