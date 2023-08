Moto si scontra con auto e finisce contro palo, morto un uomo di 52 anni

Una moto si scontra con un’auto e finisce contro un palo a Castelfidardo (Ancona): morto un uomo di 52 anni, deceduto dopo il trasporto in eliambulanza in Pronto soccorso. Dopo l’impatto il 52enne era andato in arresto cardiaco e i sanitari avevano provato a rianimarlo a lungo; le manovre rianimatorie erano proseguite durante il trasporto in eliambulanza del 118 ad Ancona dove però il centauro è deceduto.

