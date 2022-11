Terremoto Marche, nuova scossa nella notte: magnitudo 3,5. Epicentro sempre in mare

Prosegue lo sciame sismico nelle Marche con epicentro al largo della costa pesarese e anconetana. La scorsa notte, poco dopo mezzanotte, un terremoto ha toccato magnitudo 3.5 con epicentro al largo della costa anconetana ed è stato avvertito da parte della popolazione del capoluogo marchigiano che lo ha commentato sui social. Un’altra scossa ha raggiunto 2.9 (epicentro al largo della costa pesarese), ma non è stata percepita dalla popolazione, anche se registrata dall’Ingv.

Le verifiche

Sono poco più di 900 gli interventi fatti dai vigili del fuoco per sopralluoghi e verifiche di stabilità dovuti al sisma che ha colpito le province di Ancona e Pesaro Urbino il 9 novembre.

Ad Ancona è stato necessario evacuare un immobile con all’interno 9 persone in via Ascoli Piceno, mentre a Senigallia è stato evacuato il residente di un appartamento dichiarato inagibile in via Giordano Bruno.

Le verifiche non si svolgono solo nelle località costiere, ma anche nell’entroterra: è stato effettuato un controllo di stabilità a Corinaldo (Ancona) nel campanile della chiesa di Sant’Anna.