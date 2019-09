Blitz dice

ROMA – Parità di genere: questa del tante donne quanti uomini ministri come regola e misura è una ipocrita sciocchezza. Sciocchezza perché il genere femminile non qualifica politicamente. Meloni e Boldrini donne entrambe sono la stessa cosa se ministri? Ipocrita perché atto di ossequio a un luogo comune, quello del più donne è meglio. Ma non era parità?