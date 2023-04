Falsi cartelli del Viminale appesi sui portoni dei condomini a Napoli, Roma Siena e non solo. Li mettono i ladri per farsi aprire le porte dopo aver intimorito gli anziani e le persone più fragili. I cartelli appesi alle porte e ai portoni sono comparsi in alcuni condomini delle città italiane. Sotto sotto la scritta Ministero dell’Interno si annuncia “controlli nei condomini e nelle abitazioni private” ai fini di denunciare “presenze non giustificate”.

Falsi cartelli del Viminale appesa sui portoni dei condomini: sono ladri

Si tratta di una truffa. E dalle questure arriva l’invito a non fare entrare assolutamente nessuno all’interno delle abitazioni: “il Ministero degli Interni non si occupa né di documenti di affitto né di contratti di locazioni. Non fate entrare nessuno e contattate il 113” spiegano dal ministero.

I volantini sono ben redatti e dunque ingannevoli

I volantini sono ben redatti e dunque ingannevoli. Sopra c’è scritto che si anticipano alcuni controlli nelle abitazioni con la richiesta di documenti per accertare la residenza di chi non ne avesse titolo. Nel volantino si legge: “Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti. Alle autorità presenti si prega di esibire il proprio documento con foto e indirizzo di residenza. Tutte le presenze non giustificate verranno denunciate”.

La Polizia invita la cittadinanza a non far entrare nessuno nelle proprie abitazioni “senza aver prima accertato la legittimità della richiesta. Chi ha affisso i cartelli lo ha fatto con il solo scopo di entrare nelle case per scopi illeciti. Si invitano gli interessati a segnalare le persone sospette al numero unico 112″. Le segnalazioni sono giunte da almeno cinque punti diversi d’Italia.

Forse dovresti anche sapere che…