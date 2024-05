Nicolas Matias Del Rio, il corriere sparito nel nulla sull’Amiata. Ipotesi rapina

La procura di Grosseto ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, un corriere 40enne che vive ad Abbadia San Salvatore (Siena) sull’Amiata e di cui non si hanno notizie da mercoledì. Il corriere è stato visto per l’ultima volta a Castel del Piano (Grosseto) mentre stava facendo una consegna. Il furgone è stato trovato in un altro paese della Maremma, Roccalbegna, completamente bruciato. Ma di lui nessuna traccia.

Mercoledì il 40enne aveva fatto un carico di borse in una delle pelletterie del polo della moda di lusso sull’Amiata. Sono borse costose ed è quasi 500mila euro il valore del carico. I carabinieri non hanno trovato tracce della merce e non escludono che l’uomo sia stato vittima di una rapina.