Un operaio di 64 anni è rimasto ferito mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di un immobile che si trova in via Papa Giovanni XXIII a Trani.

Operaio folgorato in cantiere a Trani: ustioni di secondo grado, non è in pericolo di vita

Il 64enne sarebbe rimasto folgorato riportando ustioni di secondo grado. Soccorso dal personale del 118, è stato stabilizzato e trasportato al Policlinico di Bari dove è ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i colleghi della polizia locale e i tecnici della Asl che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

