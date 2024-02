Palazzo in fiamme nella notte, morto intossicato dal fumo un uomo di 60 anni

Un uomo di 60 anni è morto al pronto soccorso di Livorno in seguito all’incendio che questa notte ha devastato un palazzo popolare di via Città del Vaticano, dove alcune persone sono state soccorse sul posto e altre, a scopo precauzionale, sono state accompagnati in ospedale per inalazione da fumo. L’uomo era un inquilino del piano sopra l’appartamento dove è scoppiato il rogo. Al momento dell’incendio il 60enne stava dormendo nel suo appartamento, dove abitava con la madre, e quando è stato soccorso era già in arresto cardiaco. La salma ora è a disposizione del magistrato.