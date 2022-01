Palermo, 64enne investita e uccisa da un tir: l’autista non si è fermato. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di sicurezza (foto Ansa)

A Palermo una donna di 64 anni è stata investita e uccisa da un tir. Tutto è avvenuto intorno alle 12 di oggi, martedì 25 gennaio in corso dei Mille all’altezza di piazza Torrelunga.

Il tir che ha travolto la donna non si è fermato e ancora non è chiaro se sia fuggito o non si sia accorto di aver colpito la donna.

Le prime ricostruzioni

La donna, travolta, è stata subito soccorsa da alcuni passanti prima dell’arrivo del 118. Malgrado l’intervento dei medici però per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono anche arrivati gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Oltre alle dichiarazioni dei testimoni, al vaglio dei vigili urbani ci sono le immagini delle telecamere delle attività commerciali che possono aver inquadrato la scena dell’incidente.