Una ragazza di 26 anni si è suicidata lanciandosi nel vuoto dal Ponte Corleone su viale Regione Siciliana nella carreggiata che porta a Trapani. La ragazza è stata recuperata grazie alla segnalazione di un’utomobilista che ha allertato il 112. Per lei non c’è stato però niente da fare.

Palermo, ragazza di 26 anni si suicida lanciandosi dal Ponte Corleone

La giovane si è lasciata cadere nel vuoto per circa 10 metri ed è caduta sulla folta vegetazione che si trova di sotto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un argano ma ormai era troppo tardi. Il fatto è avvenuto la mattina di oggi, venerdì 10 giugno.

Automobilista ha chiamato il 112

Un automobilista ha visto la giovane sul ciglio della strada che poco dopo si è lanciata ha allertato i soccorsi chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo radiomobile, i sanitari del 118 con un’ambulanza e i Vigili del Fuoco che hanno messo in funzione un argano per imbracare e tirare su la ragazza che, una volta salvata sarebbe stata affidata alle cure dei medici. Purtoppo però per lei non c’era nulla da fare.