Passeggero aggredisce il conducente del tram e scappa via

Un passeggero descritto in stato di alterazione ha aggredito e picchiato il conducente di un tram a Milano. L’aggressione è avvenuta durante una lite, a bordo, con un altra persona.

L’aggressore è stato poi bloccato dopo un inseguimento a piedi dagli agenti della polizia locale. Il guidatore ha riportato diverse ecchimosi sul viso e sul collo. Per accertarsi di quanto stesse accadendo sul tram, ha fermato il mezzo della linea 9 nei pressi del grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale lombardo, in via Fabio Filzi.

Immediatamente è stato aggredito dall’uomo che, dopo la colluttazione, è fuggito a piedi per essere bloccato poco dopo dagli agenti.

