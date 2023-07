Pediano di Imola (Bologna), schiacciato da pannelli fotovoltaici: grave autotrasportatore

Un autotrasportatore sui sessant’anni è rimasto gravemente ferito, attorno alle 13, a Pediano di Imola (Bologna), in via Pediano. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori l’uomo, che lavora per una ditta di trasporti, durante le operazioni di scarico e movimentazione di pannelli fotovoltaici è rimasto schiacciato dal suo carico. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare l’autotrasportatore che era rimasto incastrato e poi lo hanno affidato al personale sanitario. Il ferito è stato trasportato con l’eliambulanza in codice 3 (il più grave) all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Medicina del lavoro.

